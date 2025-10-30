Sebastian Szymanski için vatandaşından dikkat çeken iddia: Beni burada sevmiyorlar dedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de son dönemde performansı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Sebastian Szymanski için ülkesinden çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Türkiye'de Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları da giyen Michal Nalepa, gazeteci Tomasz Cwiakala'ya verdiği röportajda Szymanski'nin sarı-lacivertli ekipteki son durumunu değerlendirdi.

"KULÜPTE BİRAZ SIKINTILI"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılmasının ardından Szymanski'nin gözlerden düştüğünü belirten Nalepa, "Genel olarak Szymanski'nin Türkiye ligi standartlarına göre çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak şu an kulüpte biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak Türkler, Mourinho gibi düşünmüyordu. O ayrıldığından beri biraz kenarda kaldı." sözlerini sarf etti.

"BENİ BURADA SEVMİYORLAR DEDİ"

Sözlerine devam eden Nalepa, "Genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Kendisi de söyledi 'Beni burada sevmiyorlar' dedi." şeklinde konuştu.

Öte yandan Polonya basınında, bir süre önce Dortmund tarafından takip edilen Szymanski'nin Alman takımları tarafından halen izlendiği belirtildi.

Polonyalı futbolcunun Avrupa kupalarında mücadele eden, cazip bir ekipte forma giyebileceği aktarıldı.