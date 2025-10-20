Sebastian Szymanski'nin maç sonrası tavrı gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Talisca ve Asensio'nun golleriyle galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski ise sonradan oyuna dahil oldu.

Dorgeles Nene yerine maçın 78. dakikasında oyuna giren Szymanski, ceza sahası içinde boş pozisyonda net bir gol fırsatından yararlanamadı.

OYUNA GİRDİKTEN SONRA ISLIKLANDI

Polonyalı futbolcu kaçırdığı gol sonrası taraftarın tepkisini çekerken, maç içinde topla buluştuğu anlarda ıslık sesleri yükseldi.

Maçın ardından direkt soyunma odasına giden Sebastian Szymanski'nin oldukça moralsiz olduğu görüldü.

TAKIM ARKADAŞLARININ DESTEĞİNE İZİN VERMEDİ

Tepkilerin hedefi olan Polonyalı futbolcu, soyunma odasına doğru yürürken Mert Müldür'ün kendisine moral vermesine bile izin vermedi.

Mert Müldür'ün elini iten Szymanski'ye hemen yanlarında bulunan Kerem Aktürkoğlu uzun süre baktı.