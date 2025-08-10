Sedat Ağçay: Şükürler olsun galip geldik

1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ OYUNUMUZU RAKİBE HER SEFERİNDE HİSSETTİRECEĞİZ"

Ağçay, zorlu hava ve zemin koşullarına rağmen iki takım oyuncularını ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik etti.

Sahada güçlü bir takım görüntüsü verdiklerini anlatan Ağçay, şunları kaydetti:

İlk 15 dakika dışında oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun ve skor üstünlüğünü alıp şükürler olsun galip geldik. İyi bir maçtı, iyi bir geri dönüş oldu bizim adımıza. Haddini bilen, kendinden emin, bulunduğu ligde her zaman tehlike olmuş, bunu da daha çok genç oyuncularla yapmış ve bunu misyon haline getirmiş bir kulübüz. Bunu saha içinde her zaman devam ettireceğiz. Güçlü oyunumuzu rakibe her seferinde hissettireceğiz.