Selçuk İnan: Oyuncularımla gurur duydum

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağğlup etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYDUM"

İnan, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. İlk yarıda daha dengeli bir görüntüdeydik. İkinci bölgede kazandığımız toplarla gol pozisyonuna da girdik. 1-0 geriye düştükten sonra bile maçı kazanmak için gösterilen mücadele beni çok mutlu etti. Oyuncularımla gurur duydum" ifadelerini kullandı.

"NET POZİSYONLAR BULDUK AMA DEĞERLENDİREMEDİK"

İnan şöyle dedi:

"Uzun bir aradan sonra Süper Lig’e dönen yeni bir takım olarak böyle zorlu bir deplasmanda verdikleri mücadele gerçekten takdire değer. Maçı ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirebilirim. Trabzonspor’un neler yapabileceğini biliyorduk. Net pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Maçın sonuna kadar kazanmak için mücadele ettiler. Duran toplar konusunda çok çalışmıştık çünkü rakibin bu anlamda önemli oyuncuları vardı"

"KOCAELİSPOR’U TERCİH ETMEK DE BENİM KARARIMDI"

Oyuncularının kendilerinden istenilenlere fazlasıyla reaksiyon verdiğini belirten İnan, "Bir tık üstünü koyabilirdik ama yeni bir takımda bu kolay değil" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK’dan ayrılma kararının tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Kocaelispor’u tercih etmek de benim kararımdı. Bu camiada mücadele etmek istiyorum. Başarılı olmak istiyoruz. Geçmişinde önemli başarılar yakalamış Kocaelispor’u yeniden eski günlerine kavuşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.