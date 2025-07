Semih Güler: Dünyanın en iyi futbolcuları ile kendini kıyaslamak güzel oluyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2’nci etap kampını Kayseri’de bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin 30 yaşındaki savunma oyuncusu Semih Güler, kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"HERKES BİZLE İLGİLENMEYE ÇALIŞIYOR"

Kayseri’de çok güzel ağırlandıklarını belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

"A MİLLİ TAKIMIN 2026 KADROSUNDA YER ALMAK İSTİYORUM"

A Milli Takım ile 2026 Dünya Kupası’na katılmanın hayalini kurduğunu da söyleyen Semih Güler, şu şekilde konuştu:

"BÜYÜK TAKIMLARA DAHA ÇOK MOTİVE OLUYORSUN"

Galatasaray maçı ile sezona başlayacak olmalarının hatırlatılması üzerine Semih Güler, şu ifadeleri kullandı:

"SERGIO RAMOS’U ÖRNEK ALIYORUM"

Oyun sitili olarak Sergio Ramos’u örnek aldığını belirten Güler, şu şekilde konuştu:

Örnek aldığım çok oyuncu var ama benim idolüm her zaman Sergio Ramos’tu. Oyun sertliği olsun attığı gollerle olsun her zaman Sergio Ramos’u örnek aldım. Yeni sezon herkes için hayırlı olsun. İnşallah bu sezonu istediğimiz yerde bitiririz. Son 2 sezondur istediğimiz yerde bitiremedik. Geçen sene biraz rahatlamış olsak da bence Gaziantep’in yeri her zaman ilk 10 içinde olmalı. Bu sene inşallah hep beraber güçlü bir tribün ve kadro ile Avrupa’ya oynarız. Taraftarımızı her maça bekliyoruz ve onlar için her maç elimizden geleni her şeyi yapacağız.