Semih Kılıçsoy sahne aldı, Cagliari kazandı

- Cagliari, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 yendi.
- Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta 71 dakika sahada kaldı.
- Cagliari, bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti.
İtalya Ligi'nde 22. hafta maçında Fiorentina ile Cagliari karşı karşıya geldi.
Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçı Cagliari deplasmanda 2-1 kazandı.
SEMİH GOL ATTI
Cagliari'nin gollerini 31. dakikada Semih Kılıçsoy ve 47. dakikada Marco Palestra kaydetti.
Fiorentina'nın golü 74. dakikada Marco Brescianini'den geldi.
3. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Cagliari'nin Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy gol attığı karşılaşmada 71 dakika sahada kaldı.
20 yaşındaki genç futbolcu, 13. lig maçında 3. kez fileleri havalandırdı.
LİGDEKİ DURUM
Bu galibiyetin ardından Cagliari puanını 25'e yükseltti. Fiorentina 17 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Fiorentina, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, Hellas Verona'yı ağırlayacak.