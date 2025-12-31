Semih Kılıçsoy, Serie A'da haftanın 11'ine seçildi.

Abone ol: Google News

Milli futbolcu Semih Kılıçsoy, Torino karşısında kaydettiği şık golün ardından İtalya Serie A'da haftanın 11'ine seçildi.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 10:03
  • Torino deplasmanında attığı golle maçın oyuncusu oldu.
  • Bu başarı, Cagliari'deki kiralık dönemi boyunca ikinci golü.

İtalya Serie A'da, 17. haftanın en iyi 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği milli futbolcu Semih Kılıçsoy, takımına Torino deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydederek maçın oyuncusu seçilmişti.

HAFTANIN 11'İNDE

20 yaşındaki santrfor, gösterdiği başarılı performansın ödülünü haftanın 11'ine seçilerek aldı.

İLK GOLÜNÜ PISA'YA ATMIŞTI

2-1'lik galibiyetin başmimarı olan Semih, 16. haftada Pisa'yı ağırladıkları mücadelede ağları sarsarak Serie A ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.

SERIE A'DA HAFTANIN 11'İ

