Takım arkadaşlarından Semih Kılıçsoy'a: Sen delisin kardeşim

- Cagliari, Serie A'nın 17. haftasında Torino'yu 2-1 mağlup etti.
- Semih Kılıçsoy, attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve maçın oyuncusu seçildi.
- Takım arkadaşları, Kılıçsoy'a "Sen delisin kardeşim" diyerek sevgi gösterisinde bulundu.
İtalya Serie A'nın 17’nci haftasında Cagliari, deplasmanda Torino’nun konuğu oldu.
Milli futbolcu Semih Kılıçsoy’un da ilk 11 başladığı mücadelede Cagliari, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
GALİBİYET GOLÜ SEMİH'TEN
Cagliari'nin gollerini, 45’inci dakikada Matteo Prati ile 66’ncı dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
Torino'nun tek golü ise 28’inci dakikada Nikola Vlasic’den geldi.
Bu sonucun ardından Cagliari puanını 18'e yükseltti. Torino ise 20 puanda kaldı.
2'NCİ GOLÜNÜ ATTI
Öte yandan Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'tan kiralık olarak gittiği Cagliari'de 11’inci maçında 2’nci golünü kaydetmiş oldu.
"SEN DELİSİN KARDEŞİM"
Neredeyse kendi yarı sahasından aldığı topu Torino takımını çalıma dizerek rakip ceza sahasına kadar taşıyan Kılıçsoy, harika bir vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
Cagliari oyuncuları, gol sevincinde maçın oyuncusu seçilen Semih Kılıçsoy'a "Sen delisin kardeşim" diye seslendi.
SEMİH'İN GOLÜ
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)