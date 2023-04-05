Şenol Güneş: Lale Hanım'ın samimiyetine inanıyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında, Arda Güler'in penaltı pozisyonu hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaşağı Giresunspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş idman sonrası Fenerbahçe derbisi ve siyah-beyazlı takımdaki gündemle alakalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bizim için de ders alınacak bir maç oldu"

Derbi maçı hakkında konuşan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Fenerbahçe maçı bitti, bu 3. gün. Bayağı uzadı. İyi bir oyun, soğukkanlı bir duruş, sadece futbola odaklanan bir takım. Daha önce konuştuğumuz parametrelerin birçoğunun olduğu bir maç oldu. Bizim için de ders alınacak bir maç oldu. Hatalarımız, doğrularımız da var. Oyunun da sahibi, başrol oyuncusu Beşiktaş oldu. Bu, güzel bir şey. Temennimiz iyi oyun, rakibe üstün oyunlar ortaya koymak ve maç kazanmak. Bu maçla gerçekleşti ama bitti."

"Şimdi önümüzde Giresun maçı var"

Sıradaki karşılaşma olan Giresunspor'a değinen Güneş, şöyle konuştu:

"Şimdi önümüzde Giresun maçı var. Onda da 3 puan almak istiyoruz. Sakatımız var, Tayyip Talha'ya çok üzüldük, uzun süredir iyi oynuyordu. Cezalı oyuncumuz Welinton var, Dele Alli'nin sakatlığı var. Maçın ambiyansı geride kaldı. Pazar günü de Giresunspor maçıyla yeniden başlamak durumdayız."

"Romain Saiss, yakınını kaybetmesi nedeniyle olumsuz etkilendi"

Rosier ve Saiss'in durumlarını değerlendiren tecrübeli isim şu açıklamayı yaptı:

"Rosier'in boynundaki rahatsızlık konusunda iyi olduğunu söyledi. Biraz kısıtlıyordu, kafasını eğiyordu. Şimdi öyle bir sıkıntısı yok görünüyor. Şu anda hazır. Romain Saiss, yakınını kaybetmesi nedeniyle olumsuz etkilendi. Bugün yarın bakacağız. Hafta sonu değerlendireceğiz."

"N'Koudou'dan oyun olarak beklediğimizi alamadık"

Şenol Güneş, Kevin N'Koudou'dan istediklerini alamadıklarını söyledi.

"N'Koudou'dan oyun olarak beklediğimizi alamadık. Çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu ama sezon başından beri gördüğüm kadarıyla zaman zaman parlamasına rağmen yeteneğini bize faydalı olarak kullanamadı. Gitme durumu da var. Transferde bazı şartlar var, son düşünülecek bir oyuncu ama bizim oyuncumuz. Gitmedi, yok sayamayız, sezon sonuna kadar bizimle. Herhangi bir sorunu yok."

"Her gün aşama kaydediyoruz"

Fenerbahçe derbisi hakkında bir kez daha konuşan Güneş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben onlara bakmam ama, illa istiyorsanız, bir kupa maçında 3-2 sahamızda kaybettik, orada 3-0 kazandık. Çok önemli değil, geçmişte olmuş bitmiş. Medya bir malzeme olarak kullanıyor. Var ama söyleyemeye gerek yok. Ben diye bir şey yok. Beşiktaş kazandı orada. Sahnede olan oyuncular, biz onlara yardımcı oluyor. Hakikaten başkan ve yönetim o konuda olağanüstü destek oluyorlar. Takımın o konuda huzursuzluğu yok. Ama saha sonuçları, bazen birbirini anlamada sıkıntıları vardı. Her gün aşama kaydediyoruz. Zaten doğru işler yapınca sonucu yakalama şansınız artıyor. O yüzden mutluyum."

"Lale Hanım'ın samimiyetine inanıyorum"

Arda Güler'in yerde kalması sonucu penaltı çalınan pozisyon hakkında ise Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: