Şenol Güneş: Lyanco'da ısrarımızın nedeni Afrika Kupası'ydı

AA & Ensonhaber

Beşiktaş, Almanya kampının son gününde Strasbourg'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Sağlık kontrollerinde dizinde sakatlığı olduğu belirlenen Lyanco, İngiltere'ye döndü. Güneş, transferin gerçekleşmemesi hakkında, şu açıklamalarda bulundu:

Amartey ve Onana'da herhangi bir sorun yok. Lyanco'yu çok istememize rağmen özel bir durumu var herhalde. Son durumu bilmiyorum. Orta saha ve hücumda da oyuncu almamız gerekiyor.

Yeni oyuncuların kulübe katılacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

Biz Beşiktaş'ın askerleri durumundayız. Başarıyı nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Ne kadar çok Transfer olsa o kadar iyi olur. Bir şeyleri yıkmak değil, yapmak gerekir. Altyapı isteyen var, dışardan isteyen var, şov isteyen var, bunların hepsini isteyen var. Lyanco'da ısrar etmemizin sebebi, Afrika Kupası'ydı. Afrikalı olmayan oyuncular transfer etmek istiyoruz. Mavi kartı olan oyuncu alabiliriz.