Şenol Güneş, Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor

Trabzonspor, bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Bordo-mavili kulüp, yapılan anlaşmanın detaylarını düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DURUMU

Doğan, Şenol Güneş'in durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, şunları dedi:

Geçenlerde de cevap verdim. Sayın Şenol Güneş ile sürekli görüşüyoruz. Kendisi bize bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Şu anda kulüp içerisinde çalışmanın kendisine uygun olmayacağını düşünüyor. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Haftanın 2-3 günü görüşüyoruz. Bir problemimiz yok. Şenol Güneş büyük bir Trabzonspor sevdalısı. Kendisiyle her zaman güzel çalıştık. Konu bundan ibaret.