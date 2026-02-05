Şenol Güneş'ten kariyeriyle ilgili açıklama geldi

Trabzonspor, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştıran Teknik Direktör Şenol Güneş, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Güneş kariyeriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şenol Güneş, yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmadığını, futbol hayatıyla ilgili kitap ve belgesel hazırladığını söyledi.

ŞU AN DİNLENMEDEN YANAYIM: KİTAP VE BELGESEL HAZIRLIYORUM

Güneş, "Teknik direktörlüğe devam eder miyim, bilmiyorum. Onunla ilgili kararım yok. Beklentim de yok. Yapay zekaya soruyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmalıyım. Ben şu anda dinlenmeden yanayım. Futbol hayatımla ilgili kitap ve belgesel hazırlıyorum. Teknik direktörlükle ilgili henüz net bir kararım yok" açıklamasında bulundu.

Güneş son olarak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair de görüşlerini bildirdi.

"İKİLİ REKABET GALATASARAY'A DA FENERBAHÇE'YE DE ZARAR VERİYOR"

Güneş, "Kağıt üzerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iddiası var. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, biraz ön plana çıkıyor. Bu hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Zirvede 5-6 takım mücadele etse, futbolda daha adaletli bir yarışma olur. Takım sayısı azaldıkça, iki kulüp arasındaki rekabet, kavgaya dönüşüyor. Hak edenin kazanacağı bir yarış olması için kaybettiği zaman karşı tarafa saygı duymalısınız. Şu anda böyle olmuyor. Kazanmak için hakem ve federasyon suçlanıyor. Bu dört takım, Türkiye'nin lokomotifi. Diğer takımlar da bu kulüpleri örnek alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, diğer takımlara örnek olmalılar" diyerek sözlerini tamamladı.