Konyaspor, Aliağa FK'ya fark attı

- Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu'nda Aliağa FK'yı 5-0 yendi.
- Maçta Jackson Muleka, Tunahan Taşçı, Enis Bardhi ve Kaan Adar (kendi kalesine) golleri attı.
- Bu sonuçla Konyaspor 9 puanla lider, Aliağa FK ise 1 puanda kaldı.
Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Konyaspor ile 2. Lig takımı Aliağa FK karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla Konyaspor oldu.
5 GOLLÜ GALİBİYET
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jackson Muleka, 6. ve 44. dakikada Tunahan Taşçı, 81. dakikada Enis Bardhi ve 88. dakikada kendi kalesine Kaan Adar kaydetti.
KUPADA SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Konyaspor 9 puana ulaşırken, Aliağa FK 1 puanda kaldı.
Kupada sonraki maçta Konyaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.