Şenol Güneş'ten TFF'ye eleştiri Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, TFF'ye yönelik eleştiriler yaptı.

Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 5-2 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'nın golleri Aytaç Kara ve Ryan Donk ile geldi. Beşiktaş'ın golleri; Gedson, Cenk, Aboubakar, Tayfur ve Atiba'dan geldi.

Maçta 1 gol ve 1 asistle mücadele eden Vincent Aboubakar yıldızlaştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı.

"Hak ettiğimiz bir maçtı"

Kasımpaşa maçıyla ilgili konuşan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Oyun olarak iki takım da açık oynadı. Zaman geçirmeden, oyun olarak ne yapabileceğini düşündü iki takım. Hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ederim. Kasımpaşa'ya gelecek yıl için başarılar dilerim. Kemal Özdeş ile iyi işler yapacaklarını düşünüyorum."

"Anladığım kadarıyla havuza kir attık"

"Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından PFDK'dan 100 Bin TL para cezası almasına gönderme yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Şenol Güneş, şu açıklamayı yaptı: