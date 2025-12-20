Serbest bırakılan Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemeye geldi

- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadesinin ardından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
- Serbest bırakılması sonrası Eyüpspor-Fenerbahçe maçına gidip tezahüratlar eşliğinde stadyuma giriş yaptı.
- Taraftarlar, Saran'ı destekleyici sloganlarla karşıladı.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu...
Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Gece saatlerinde özel uçakla Türkiye'ye gelip taraftarlar tarafından karşılanan Saran, savcıya ifade vermek için sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Savcılık karşısında 2 saat ifade veren Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı.
SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI
İfade işlemi tamamlanan Saran, saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp'a sevk edildi.
Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
SERBEST KALDI
Sadettin Saran, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanması talebiyle serbest bırakıldı.
Saran, serbest kalmasının ardından Eyüpspor - Fenerbahçe maçınını izlemek için yola çıktı.
TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI
Fenerbahçe Başkanı, maçın ikinci yarısında stada giriş yaptı.
Saran, taraftarlar tarafından tezahüratlar eşliğinde karşılaştı.
TARAFTARI SELAMLADI
Sarı lacivertli taraftarlar "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu.
Saran, ise bu tezahüratların ardından iki elini havaya kaldırarak taraftarları selamladı.