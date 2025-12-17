Serdal Adalı: 15 milyon euro veren Rafa Silva'yı alır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçı öncesinde "Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi ve kadroya almadık" dediği Rafa Silva'nın devre arasında ayrılık ısrarı sürüyor.

Ancak başkan Serdal Adalı da bonservissiz bir ayrılığa kapının kapalı olduğunu yineliyor.

TRABZONSPOR MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Son olarak 2 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş forması giyen ve 1 ay sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan Rafa Silva, son tedavi programının ardından 4 Aralık'ta çalışmalara geri dönse de Gaziantep maçının ardından Trabzonspor maçının kadrosunda da yer almadı.

"HAZIR DEĞİLİM"

Teknik heyetle yaptığı görüşmede hazır olmadığını ileri sürerek İstanbul'da kalan Portekizli futbolcunun devre arasında ayrılma ısrarı devam ediyor.

BAŞKAN ADALI KARARLI

Devre arasında ayrılmak isteyen ve Benfica'ya gideceği konuşulan 32 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise bonservis bedeli getirmeden vize vermeyecek.

Başkan Adalı, Rafa ile yaptığı görüşmede ayrılık için 15 milyon euro rakamını masaya koymuştu.

OYNAMASI BEKLENMİYOR

5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kısa bir süre kalırken Rafa'nın kalan maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'tan senelik 9 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın 1.5 yıl daha kontratı bulunuyor.

HUKUKSAL YAPTIRIM

HT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, hukuksal yaptırımlar için de hazır beklerken bonservis getirmemesi halinde Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ta kalmaya devam edecek.

"15 MİLYON EURO VEREN ALIR"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında buluştu.

Rafa Silva’nın durumunun belirsizliğini koruduğunu da belirten Serdal Adalı, "Teknik ekip takip ediyor. Açıkçası sormadım da. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz, veren alır. Bir imza parası verildi oyuncuya. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı" cümlelerine yer verdi.