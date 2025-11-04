Serdal Adalı: Operasyon çekiliyor!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından, 02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda ve sonrasında yaşananlar ile ilgili açıklamalar yaptı.

"KAÇMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"

Adalı, sözlerine şöyle başladı:

Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek; çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben bunu taşımak için buradayım, kaçmak için değil.

"KAÇMADIM"

Kaçmadığını söyleyen Serdal Adalı, şunları dedi:

15 senedir ister yönetimde olayım, ister olmayayım Beşiktaş sevdasından bir gün bile kaçmadım.

"BUNA İZİN VERMEM"

Beşiktaş'a yakışan işler yaptıklarını belirten Adalı, şöyle konuştu:

Bu koltuk sorumluk ister, ben bunun için buradayım. Ben bu emeğin üzerine kimsenin gölge düşürmesine izin veremem. 10 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen Beşiktaş'a yakışan işler yaptık. Hem icra masalının aslını anlatacağım hem de bir açıklama yapacağım.

"BİR BU KALMIŞTI!"

Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir camianın onurunu korumak için emek veren insanlar, göz göre göre böyle bir yanlışa izin verir mi? Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bir bu kalmıştı! Bunu da yaşayalım. Hiç kimseden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık bir şekilde bunu yaparız.

"OPERASYON ÇEKİLİYOR"

Operasyon çekildiğini belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun ve aynı oyuncular. Beşiktaş seyirci değil ve bu oyunu ezberledi. Bu ciddi bir operasyon! Amaç Beşiktaş'ı tekrar seçime götürmek, istikrarsız yapmak. Bizim geliştirdiğimiz projelerde gözleri var. Beşiktaş'a kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amaçları Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağının kontrolü vermek. Amaçları Beşiktaş değil, kaynakları ama biz buna izin vermeyeceğim.

"BAŞKAN OLMAK İSTEYEN ÇIKSIN!"

Çağrı yapan Adalı, şu sözleri sarf etti:

Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kasiyer basamağı değildir. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, gelmiş ve geçmişle hesabı olmayan, Beşiktaş'ı şahsi menfaati için kullanmayacak adayı ben destekleyeceğim!

"SİZİ NE RAHATSIZ ETTİ?"

Serdal Adalı, açıklamalarına şöyle devam etti:

Sizi ne rahatsız etti? Yönetimlerin keyfine göre değil, hesap verebilir şekilde görev yapmasını teklif etmem mi sizi rahatsız etti?

"O DEVİR BİTTİ"

Adalı, Beşiktaş hakkında şunları dedi:

Beşiktaş kongrelerini iş, sektör halinde getirdiniz! Bu düzenin bozulacağından korkuyorsunuz, korkun! Beşiktaş'ı size malzeme etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı kurumsal bir yapıya kavuşturduk. "Ben yaptım" devri bitti!

"'ŞAMPİYONLUK' KELİMESİNİ ERKEN KULLANDIM"

Şampiyonluk kelimesini erken kullandığını söyleyen Beşiktaş Başkanı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Tartışmalı 20 gün... Kulübün en büyük borç ödemesini yaptık, kurumsal yapı reformunu başlattık. Beşiktaş, artık geleceğini planlayan bir kulüp. Beşiktaş tarihinde kim 10 ayda bu kadar icraat yapmış? Söz değil, iş ürettik. Bizim de hatalarımız oldu. Benim de oldu. Kongrede de oldu. İletişim hataları yaptık. Taraftar yanım, bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım. Şampiyonluk kelimesini erken kullandım. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz temeli sağlam bir yapılanmadır.

"MÜCADELEMİZ KOLTUK İÇİN DEĞİL"

Mücadelesinin koltuk için olmadığını dile getiren Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ın tek kuruşuna, tek değerine sahip çıkmaya devam edeceğim. Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Bunu herkes bilsin. Ben buradan giderim, problem değil, benim gitmem de mesele değil. Mesele bu koltuklara çıkar sevdası ile çıkanlar. Siz bu kötülükleri bana değil, Beşiktaş'a yapıyorsunuz.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Adalı, dimdik ayakta olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ı karanlığa çekmek isteyenlere karşı buradayız, dimdik ayaktayız!

"SİZE SÖZ VERİYORUM"

Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere taşıyacağını söyleyen Adalı, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş ile aramda güven sorunu olmaz. Camiama açıkça söylüyorum, ben söz veriyorum. Beşiktaş'ın birliğini de adaletini de sonuna kadar koruyacağım. Bu kulübün kimsenin şahsi hesaplarının küçük oyunlarının içine de sokmayacağım! Ben sözümü veriyorum, siz inanın. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacağız.

"HOCAMIZ DEVAM EDİYOR"

Sergen Yalçın'la yola devam edileceğini söyleyen Adalı, şunları dedi:

Futbol komitesini hayata geçirdik. Sergen Hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Sergen Hocamız görevinin başındadır ve en ufak bir problemimiz yoktur.

"ÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

Hisse satma planımız yok. Olursa, paranın gideceği yeri söyledik. Yine gidip banka borçlarını ödeyeceğiz. Başka bir yere kullanma durumu olmaz. Az önce arkadaşlarım bildirdi. O izni alıp gerektiği zaman, sermaye artışını yapacağımız zaman kullanabiliriz. İlk başta yaptığımız sermaye artışı planımızda hiçbir değişiklik yok. Yine gidip bankalara borcumuzu ödeyeceğiz.

"TEKNİK HEYETLE KONUŞTUK"

Teknik heyetle derbiyi konuştuğunu belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Derbiyi konuştuk. Maalesef iş artık şanssızlıklar serisine bağlandı. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Şunu net söyleyebilirim, maçtan sonra teknik heyet ile de konuştuk. Sergen Hoca'nın oynatmak istediği bir oyun sistemi var, kırmızı karta kadar olan bölümde bunu gördük. Bütün şeyimiz o 25-30 dakikalık bölümü tüm 90 dakikaya yaymaları. 90 dakikaya yaydıkları takdirde, Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz. Samimi söylüyorum.

"TOPLANTIMIZ VAR"

"Derbi sonrası Orkun Kökçü ile konuştunuz mu?" sorusunu Adalı, şöyle yanıtladı: