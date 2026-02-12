Abone ol: Google News

Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hyeon-gyu Oh'u "Ohhh" diyerek tanıttı. Yıldız futbolcunun şaşkın ve tebessümlü tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 17:24
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı
  • Serdal Adalı, yeni transfer Hyeon-gyu Oh'u "Ohhh" diyerek tanıttı.
  • Oh'un şaşkın ve tebessümlü tepkisi sosyal medyada hızla yayıldı.
  • Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Güney Koreli yeni transfer Hyeon-gyu Oh'u tanıtırken verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.

Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un imza töreninde konuşan Serdal Adalı, oyuncunun soyadına gönderme yaparak "Ohhh" ifadesini kullandı. 

O anlar kameralara yansıdı.

BAŞKAN ADALI ESPRİLİ TANITTI: OH'UN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Adalı'nın bu sözleri sonrası Hyeon-gyu Oh'un verdiği tepki dikkat çekti.

Güney Koreli futbolcu, yaşanan anlara şaşkınlıkla gülümseyerek karşılık verdi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar...

Eshspor Haberleri