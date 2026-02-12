Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı

- Serdal Adalı, yeni transfer Hyeon-gyu Oh'u "Ohhh" diyerek tanıttı.
- Oh'un şaşkın ve tebessümlü tepkisi sosyal medyada hızla yayıldı.
- Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Güney Koreli yeni transfer Hyeon-gyu Oh'u tanıtırken verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.
Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un imza töreninde konuşan Serdal Adalı, oyuncunun soyadına gönderme yaparak "Ohhh" ifadesini kullandı.
O anlar kameralara yansıdı.
BAŞKAN ADALI ESPRİLİ TANITTI: OH'UN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Adalı'nın bu sözleri sonrası Hyeon-gyu Oh'un verdiği tepki dikkat çekti.
Güney Koreli futbolcu, yaşanan anlara şaşkınlıkla gülümseyerek karşılık verdi.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar...