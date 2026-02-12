Iğdır FK'nın hedefi Ümraniyespor'u geçip yükselişi sürdürmek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig takımlarından Iğdır FK, teknik direktör Kenan Koçak'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı üç maçta yenilgi almadı.

Ligin 23. haftasında Manisa FK ile 0-0 berabere kalan ekip, 24. haftada Serik Spor Futbol'u 3-1 mağlup etti.

Türkiye Kupası'nda ise Antalyaspor'u 6-0 yenerek 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

37 puanıyla ligde 7. sırada bulunan Iğdır FK, ligin 25. haftada 13 Şubat Cuma günü evinde ağırlayacağı Ümraniyespor maçından da galibiyetle ayrılıp hem seriyi 4'e çıkarmayı hem de üst sıralarda kalmayı hedefliyor.

37 puanla ligde 7. sırada yer alan Iğdır FK, 25. hafta kapsamında 13 Şubat Cuma günü sahasında konuk edeceği Ümraniyespor’u mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmayı ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Teknik direktör Kenan Koçak, AA muhabirine, elde edilen sonuçların ortak başarı olduğunu söyledi.

Futbolcularının sahada büyük mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Koça, şöyle devam etti:

Onlar sahada mücadele ediyor, biz de ekip olarak destek vermeye çalışıyoruz. Göreve başlayalı iki haftaya yakın bir süre oldu ve henüz takımla tam bir hafta çalışma imkanımız olmadı. Yoğun maç trafiği içerisindeyiz ancak biz buraya bahane üretmeye değil çözüm üretmeye geldik. Iğdır halkına layık olmak için var gücümüzle çalışacağız.

"HERKES BAŞARILI OLMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Ümraniyespor maçının zorlu geçeceğini vurgulayan Koçak, "Bu ligde herkes başarılı olmak için elinden geleni yapıyor. O yüzden biz de tedbirimizi alıp kendi işimize odaklanıp kendi gücümüze inanarak sahaya çıkıp 3 puanı inşallah hanemize yazmak istiyoruz." diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARI ALDIK"

Ara transfer döneminde 5 futbolcuyla yolları ayırıp 4 takviye yaptıklarını hatırlatan Koçak, şunları kaydetti: