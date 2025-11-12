Serdal Adalı'dan TFF'ye: Uygulanan yol doğru değil

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün öğlen saatlerinde TFF yönetimi ile bir araya geldi.

Adalı, siyah-beyazlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis soruşturmasındaki sevkleri için görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Adalı, soruşturmada izlenen yolun mağduriyet oluşturduğunu belirterek endişelerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından TFF'den jet açıklama gelirken Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı.

"UYGULANAN YOL DOĞRU YOL DEĞİL, DAYANAKSIZ BİR MAĞDUR ETME VAR"

Başkan Adalı, daha sonra TRT Spor'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Enteresan bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen Adalı, uygulanan yöntemin doğru olmadığını belirtti.

Adalı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün Federasyon'a görüşmeye gittim. 'Uygulanan yol, doğru yol değil. Dayanaksız mağdur ediyorlar' dedim. Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış, ikisi de sahte. İkisi de Beşiktaşlı. Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım gelecek günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak."