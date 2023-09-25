Serdar Gürler'den zehir zemberek sözler: Galatasaray'ın penaltısı penaltı değil Serdar Gürler, Galatasaray maçında konuşulan ofsayt ve penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.

ensonhaber.com

Başakşehir'in başarılı oyuncusu Serdar Gürler, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili konuştu.

Özellikle sosyal medyada çok fazla konuşulan ofsayt pozisyonuyla ilgili "Benim pozisyonumu anlatayım. Şut atacaktım ama karar değiştirdim. Piatek içerideydi ve pas atmak isteyince o an bir dengesizlik oldu. Ayrıca pozisyon zaten ofsayt. Neyini konuşuyorlar bu pozisyonun?" diye konuştu.

"Kimse bana hikaye anlatmasın"

Biz ekmeğimiz neredeyse oralıyız. Galatasaraylılık falan hiçbir şey yok. Biz futbolcuyuz. Bizim takım tutma lüksümüz yok. Kimse bana hikaye anlatmasın. Galatasaray'mış falan. Geçsinler onları. Bütün bütün büyük takımlara gol atmışım. Şimdi Fenerbahçe'ye gol attığımda Galatasaraylı veya Galatasaray'a gol attığım zaman Fenerbahçeli mi oluyorum?"

"Galatasaray'ın penaltısı penaltı değil"