Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın kampına dahil oldu

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Braga forması giyen Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya kampına dahil oldu.
"Kafileye dahil edildi"
TFF yaptığı açıklamada, "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Milli Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.
Sezon performansı
Braga'da bu sezon 27 karşılaşmaya çıkan Serdar Saatçı, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.
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