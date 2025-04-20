İHA

Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor, konuk olduğu Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Jakirovic, şu ifadeleri kullandı:

Takımımla gurur duyuyorum. Çok büyük mücadele ortaya koydular. 9 oyuncumuz eksikti, sarı ve kırmızı kart cezalılarımız vardı. Hafta içi çalışmalarımızda bugünkü gibi kenarlarda boşluk bulabileceğimizi ön görmüştük. Fenerbahçe arkada boşluk bırakıyordu. Biz de bunu kullanarak 3 gol attık. Bazı kontrataklarda pas hatası yaptık. Son dakikada gol atarak buradan puanla dönüyoruz. Kesinlikle bu maçı kaybetmemeyi hak etmemiştik.

"POZİSYONLARI POZİTİF ŞEKİLDE BİTİRMEMİZ GEREKİYORDU"

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki zaaflarına çalıştıklarını belirten Jakirovic, şu şekilde konuştu:

Yakaladığımız kontratak fırsatlarda Mert ve Osayi’nin arkasına geçebilme adına odaklanmıştık. Bu yakaladığımız pozisyonları pozitif şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bunu da bir ölçüde yaptık. Fenerbahçe’nin Dzeko ve En-Nesyri gibi oyuncuları var. Bu konuda orta yapabileceklerini ön görmüştük.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI İLE İLGİLENMİYORUM"

Şampiyonluğa direkt etki edecek sonuç aldıkları ile ilgili gelen soruya 48 yaşındaki teknik adam, şu yanıtı verdi: