Sergen Yalçın: Beşiktaş'ın acilen 3 bölgeye transfere ihtiyacı var

Ole Gunnar Solskjaer’in ayrılığının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdiğini duyurdu. Siyah-beyazlıların yeni hocası, göreve başlar başlamaz önceliklerini belirledi.

İLK TALEP: ÜÇ TRANSFER

Başkan Serdal Adalı ile gece geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımı ayağa kaldırabilmek için üç transferin acil olduğunu ifade etti. Tecrübeli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat takviyesinin önemine dikkat çekti.

"KANATLAR ÇOK KRİTİK"

Takımın hücum gücünü artırmak için kanat oyuncularının kritik rol oynadığını vurgulayan Yalçın, kısa sürede transfer sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

YÖNETİM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Başkan Adalı ise bu bölgeler için çalışmalar yürütüldüğünü ve aday oyuncuların bulunduğunu dile getirdi. Daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu öğrenildi.