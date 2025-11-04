Sergen Yalçın, ilk döneminin gerisinde kaldı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Bu sezon istikrardan uzan bir görüntü çizen siyah-beyazlılarda, teknik adam değişikliği de işe yaramadı.

Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ve ligde sezonun ilk maçında Norveçli teknik adam idaresinde Eyüpspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa defterinin erken kapanmasıyla Solskjaer ile yollarını ayırdı.

İKİNCİ DÖNEMİNE İYİ BAŞLAYAMADI

Ole Gunnar Solskjaer’e veda edilmesinin ardından siyah-beyazlı ekipte, ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı.

2019-2020 ve 2021-2022 sezonları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, bu sürece 1 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu sığdırdı.

Ancak Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlılardaki yeni serüveni istediği gibi başlamadı.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.

2019-2020 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Yalçın, o dönemde ise Süper Lig’de oynanan ilk 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle 20 puan elde etmiş ve takımı kısa sürede toparlayarak taraftarın güvenini kazanmıştı.

Bu sezon siyah-beyazlılar, hem oyun hem de skor anlamında istikrar yakalamakta zorlandı.

Yalçın idaresindeki ilk 10 maçta Beşiktaş, rakip fileleri 16 kez sarsarken, filelerinde 14 gole engel olamadı.

Sergen Yalçın’ın ilk dönemindeki aynı periyotta ise 20 gol atılmış ve rakiplere sadece 9 kez gol izni verilmişti.

SANTOS'LA AYNI PUANDA

Beşiktaş’ta son 3 sezonda görev alan teknik direktörler arasında Sergen Yalçın’ın bu sezonki performansı, Fernando Santos’un istatistikleriyle eşitlendi.

Ole Gunnar Solkjaer, 2024-2025 sezonunda ligde ilk 10 müsabakasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan almıştı.

Giovanni van Bronckhorst da aynı sezonda siyah-beyazlıların teknik direktörü olarak kulübede bulunduğu 10 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu 20 puan elde etti.

Fernando Santos ise 2023-2024 sezonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 14 puanda kaldı.