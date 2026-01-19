Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Süper Lig’in 18’inci haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 32’ye yükseltirken, Kayserispor 15 puanda kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR OYUN OLDU"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Zor bir oyun oldu, rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90+'larda kazanmak bundan sonra için iyi oldu. Oyuncular çok mücadele ettiler, biliyorsun eksiğiz bir de... Ona rağmen birlik ve beraberlik vardı sahada.

"HEPİMİZ ÇOK SEVİNDİK"

Yalçın, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

İki hücumcuya döndük, normalde yaptığımız bir şey değil bu, risk aldık. Son gole ben, oyuncular, hepimiz çok sevindik.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Eksikleri olduğunu belirten Sergen Yalçın, şu açıklamayı yaptı:

1-0 mutlu edici bir skor ama eksiklerimiz var, oyuncularla ciddi şekilde çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oyunlarla, daha güzel skorlar alırsak, daha mutlu oluruz diye düşünüyorum.

"OYUNSAL OLARAK EKSİKLERİMİZ VAR"

Oyunsal olarak eksikleri olduğunu belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor. Rakipler çok kapanıyor, çok mücadele ediyor. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım, oyun planları doğruydu. Futbol zor oyun, biraz şans da lazım... Böyle oynadığımız bazı maçları ilk yarıda kaybettik.

"DEĞİŞİMLER KANLI OLUR"

Değişimlerin zorlu olduğunu belirten Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde. Bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarıdır, şahısların değil! Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı, takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor... Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer hakkında konuşan Yalçın, şunları dedi:

Transfer için çalışıyoruz. Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Merak etmesin taraftarlarımız.

"BILAL'IN GOLÜ SEVİNÇ YUMAĞI OLUŞTURDU"

Maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyunun final bölümünde kazanmak, sevincin maksimumda olmasına sebep oluyor. Zor bir oyun oldu. İyi savunma yapan ve hızlı kontraatağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Ön alan baskısıyla pozisyon bulmaya çalıştık. Oyunu önde oynamaya çalıştık. Bizim açımızdan zor oldu. Bilal'in golü sevinç yumağı oluşturdu." diye konuştu.

3 PUAN ALMAK HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Maçta bazı hakem kararlarını ve VAR'ın devreye girmemesini eleştiren Sergen Yalçın şunları söyledi:

Oyunun en önemli tarafı, oyuncunun direğin önünde eliyle kornere attığı pozisyonda VAR'ın devreye girmemesiydi. Bize enteresan geldi. Kablolarda sorun var herhalde. Oyuncu eliyle topu kornere attı, nedense VAR devreye girmedi. Diğer maçlarda devreye giriyorlar ama bizim maçlarda sıkıntılı. Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl maç oynayacağız? Bizim maçlardaki yönetimler olağanüstü kötü. Adam topu eliyle kornere atıyor ve VAR devreye girmiyor. Bunu anlamak zor. Hücumda iyi oynadık, çok mücadele ettik. Oyuncular kazanmak için her şeyini sahada verdiler, gol de son dakikada geldi. Birinci dakikada da 95. dakikada da gol atabilirsiniz. Bugün kazanmak bizim için çok değerliydi. Maçtan sonra soyunma odasında çok sevindiler. Çok mücadele ettiler. Bunun neticesinde 3 puan almak hepimizi mutlu etti.

"BİRAZ BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Siyah-beyazlı takımın transfer gündemiyle ilgili de konuşan Yalçın şunları aktardı:

Kadromuz kısıtlı değil. Oyunun son bölümünde yaptığımız hamleler var. Transferin sürekli gündemde olması beni rahatsız ediyor. Doğru transfer yapmak istiyoruz. Gelip direkt katkı verecek, katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu alabilirdik ama şu ana kadar eski dönemlerde alınan oyuncuları gördük. Eksilerini artılarını tüm camiamız tartışabilir. Oyuncu almak için değil katkı yapacak oyuncu almak için uğraşıyoruz. Devre arasında bu da çor. Çok ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var. Elimizdeki seçeneklerin en doğrusunu yapmaya, oyunumuzu geliştirecek oyuncular almaya çalışıyoruz. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Biraz beklememiz gerekiyor.

"BİRAZ ZAMAN LAZIM"

Siyah-beyazlı camianın bir değişim yaşadığını ve bunun için de zamana ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Yalçın, en geç cuma günü bazı oyuncuların gelebileceğini kaydederek şunları ifade etti:

Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. Mutlu olmadıktan sonra yapılacak transferin kimseye katkısı olmaz. Milyonlarca avro harcadı bu kulüp oyunculara ve yaşananlar ortada. Üç aydır 100'ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Bütün gün bunu yapıyorum ben. Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz. Önümüzdeki senenin planlaması içinde olması lazım bu oyuncuların. Yazın bir sürü seçenek oluyor. Şu an böyle bir seçenek yok. Adamların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Bu da ciddi bir ekonomi gerektiriyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar cevap gelecek. Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağız ama sonunda düzlüğe çıkacağız. Önümüzde çok ciddi süreç var. Yeni sezon planlarını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Başkan da sabırsız, oyuncu almak istiyor ama katkı yapacak oyuncu almamız lazım. Bizi önümüzdeki sene döndürecek oyuncu almaya çalışıyoruz. Takım 85. dakikada savaşırken taraftarını arkasında görmek istiyor. Bu mücadeleyi taraftarla vermek gerekiyor. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman lazım. Zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz.

"TARAFTAR PROTESTO ETME HAKKINA SAHİPTİR"

Taraftarın yönetime yönelik istifa tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Taraftar protesto etme hakkına sahiptir. Birlik olmak zorundayız. Bu işin altından ancak böyle kalkarız. Başkan gidiyor, diğer başkan geliyor, tekrar hoca değişiyor, tekrar başkan değişiyor. Buna alışmışız. Beşiktaş camiası olarak bunun dışına çıkmamız ve sabit kalmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.