Abone ol: Google News

Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure'ye özel talimat

Yeni transferlerin de dönüşüyle birlikte Beşiktaş ideale yakın bir 11'le sahaya çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın taktik antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 16:35
Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure'ye özel talimat

Beşiktaş'ta statü gereği Kayserispor karşısında forma giyemeyen 8 yeni transfer, Kocaelispor maçında şans bekleyecek.

Erteleme maçında Kayserispor karşısında statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, görev yapamamıştı.

HÜCUM ORGANİZASYONLARI ÜZERİNDE DURDU 

Söz konusu futbolcular, teknik heyetin görev vermesi halindeki sahadaki yerlerini alabilecek.

Oyuncularını yüksek tempoda çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde durdu.

TOURE'YE ÖZEL GÖREV 

Tecrübeli çalıştırıcı Rafa Silva ve Tammy Abraham'a savunma arkasına koşu yapmalarını istedi.

Yalçın, Başakşehir karşısında plaseyle harika bir gole imza atan ve antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken El Bilal Toure'ye atak organizasyonlarında arka direğe koşu yapması yönünde talimat verdi.

Eshspor Haberleri