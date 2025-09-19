Sergen Yalçın'dan Tammy Abraham'a destek

Beşiktaş'ın Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham, sezona hızlı bir giriş yapsa da son haftalarda istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 maçta 6 kez fileleri havalandıran İngiliz golcü, taraftarın büyük beğenisini toplamıştı.

Ancak 27 yaşındaki santrfor, son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

GOL HASRETİ ÇEKİYOR

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lozan'a karşı sessiz kalan Abraham, Süper Lig'de oynanan Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında da net pozisyonları gole çeviremedi.

Tecrübeli futbolcu, son golünü 17 Ağustos'ta Eyüpspor karşısında penaltıdan kaydetmişti. O tarihten bu yana gol orucunu bozamayan İngiliz yıldız, beklentilerin uzağında kaldı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, performansındaki düşüş nedeniyle Abraham ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

ABRAHAM'LA ÖZEL GÖRÜŞME

Yalçın daha önce de Başakşehir maçı öncesi Cengiz Ünder'le konuşarak, moral verdiği oyuncusundan galibiyet golünü almıştı.

Abraham'a güven telkin eden Yalçın'ın, "Kariyerin ve kaliten ortada. Beşiktaş seni bu yüzden transfer etti. Ancak son dönemde üzerindeki baskı yüzünden istediğin vuruşları yapamadın. Sezona nasıl başladığını da unutma. Hepimiz sana inanıyoruz, önümüzdeki maçlarda çok daha etkili olacağına eminim." sözleriyle oyuncusuna destek olduğu aktarıldı.