Sergen Yalçın'ın vazgeçilmez dörtlüsü

Rafa Silva, Tammy Abraham, Mert Günok ve David Jurasek'i takımın başında olduğu 6 karşılaşmada da oynatan Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'yü ise cezalı olduğu Göztepe sınavı dışında hep sahaya sürdü.

Yayınlama Tarihi: 15.10.2025 10:08
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından en çok şansı 4 isme verdi.

Siyah-beyazlılarda 52 yaşındaki teknik adamın başında olduğu 6 karşılaşmada da Rafa Silva, Tammy Abraham, Mert Günok ve David Jurasek forma giydi.

DÖRTLÜNÜN ARKASINDAN ORKUN GELDİ

Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe sınavını kaçıran Orkun Kökçü ise 5 maçta oynayarak bu 4'lüyü izledi.

Bu oyuncuların yanı sıra Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Vaclav Cerny 4'er müsabakada görev yaparken, Emirhan Topçu 3 maçta sahaya çıktı.

