Iğdır FK ile Ümraniyespor yenişemedi

- Iğdır FK ile Ümraniyespor'un 1-1 berabere kaldığı maçta, İğdır'ın golünü Florian Loshaj, Ümraniyespor'un golünü ise Jurgen Bardhi attı.
- Fode Koita, 82. dakikada penaltı kaçırdı.
- Bu sonuçla Iğdır FK 38, Ümraniyespor 29 puana ulaştı.
1. Lig'in 25. hafta maçında Iğdır FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Iğdır FK'nın golünü dakika 7'de Florian Loshaj kaydetti. Ümraniyespor'a beraberliği getiren golü ise 53. dakikada Jurgen Bardhi attı.
Iğdır FK'da Fode Koita, 82. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu sonucun ardından Iğdır FK, 38 puana yükseldi. Ümraniyespor ise puanını 29 yaptı.
1.Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Hatayspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Boluspor'u konuk edecek.