Sergio Ramos eski takımını satın alıyor

- Sergio Ramos, kariyerine başladığı Sevilla kulübünü satın almak için resmi teklifte bulundu.
- Sevilla'nın mevcut hissedarları henüz teklif hakkında bir cevap vermedi.
- Ramos'un teklifi, masadaki en büyük teklif olarak öne çıkıyor.
Futbol tarihinin efsanelerinden Sergio Ramos, kariyerine başladığı LaLiga ekibi Sevilla'yı satın almaya karar verdi.
İspanya basınından COPE'nin haberine göre; Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için resmi teklifte bulunduğu aktarıldı.
ESKİ KULÜBÜNÜ SATIN ALIYOR: EN BÜYÜK TEKLİFİ YAPTI
Sevilla kulübünün mevcut hissedarlarından, Ramos'un teklifine henüz bir geri dönüş gerçekleşmedi.
Öte yandan haberde, Ramos'un teklifinin masaya gelen teklifler arasında en büyük olduğu da ifade edildi.
SON OLARAK MEKSİKA'DA OYNADI
Sevilla altyapısında yetişen Sergio Ramos daha sonra Real Madrid, PSG ve Monterrey'de oynadı.
Sergio Ramos, kısa süre önce Meksika ekibi Monterrey'den ayrıldı.