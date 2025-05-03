Serik Belediyespor ve Sarıyer, 1. Lig'e yükseldi

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Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup 34. ve son hafta maçında Erbaaspor ile Serik Belediyespor karşı karşıya geldi.

Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 6-0'lık skorla konuk takım Serik Belediyespor oldu.

Antalya temsilcisine galibiyeti getiren goller; 13, 24 ve 35. dakikada Enes Soy'dan geldi. Diğer üç golü ise 22. dakikada Sefa Narin ve 81'de Erkan Eybil ve 89'da Cem Ekinci attı.

Alınan bu sonuçla Mehmet Altıparmak yönetimindeki lider Serik Belediyespor, adını 1. Lig'e yazdırdı.

Serik, tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.

SARIYER DE 1. LİG'E ÇIKTI

Türkiye 2. Lig Beyaz Grup 34. ve son hafta maçında İskenderunspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Sarıyer oldu.

İstanbul ekibine üç puanı getiren tek golü ise 60. dakikada Hakan Yavuz kaydetti.

Alınan bu sonuçla birlikte ise grubu lider olarak tamamlayan Mustafa Sarıgül'ün çalıştırdığı Sarıyer, 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Son olarak 2004-2005 sezonunda 1.Lig'de oynayan mavi-beyazlı ekip, 20 yıl sonra tekrardan 1.Lig'e yükselme başarısı yakaladı.

KIRMIZI GRUP'TA PUAN DURUMU

BEYAZ GRUP'TA PUAN DURUMU