Seyirci ortalamalarında da zirve Galatasaray'ın

İHA
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tamamlanırken, müsabakaları takip eden seyirci sayıları da belli oldu.
Ligde bu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın iç saha maçlarına en çok seyirci geldi.
Sarı-kırmızılılar, 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da ilk sırada sezonu tamamladı.
Galatasaray'ı, Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş da üçüncü sırada takip ederken, Trabzonspor dördüncü, Samsunspor da beşinci oldu.
SEYİRCİ ORTALAMALARINDA İLK 5
1 - Galatasaray: 42 bin 532
2 - Fenerbahçe: 32 bin 530
3 - Beşiktaş: 27 bin 972
4 - Trabzonspor: 18 bin 380
5 - Samsunspor: 15 bin 903
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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