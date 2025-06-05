Seyirci ortalamalarında da zirve Galatasaray'ın

İHA

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tamamlanırken, müsabakaları takip eden seyirci sayıları da belli oldu.

Ligde bu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın iç saha maçlarına en çok seyirci geldi.

Sarı-kırmızılılar, 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da ilk sırada sezonu tamamladı.

Galatasaray'ı, Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş da üçüncü sırada takip ederken, Trabzonspor dördüncü, Samsunspor da beşinci oldu.

SEYİRCİ ORTALAMALARINDA İLK 5

1 - Galatasaray: 42 bin 532

2 - Fenerbahçe: 32 bin 530

3 - Beşiktaş: 27 bin 972

4 - Trabzonspor: 18 bin 380

5 - Samsunspor: 15 bin 903