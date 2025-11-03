Shakhtar Donetsk derbide kazandı: Arda Turan son golde sevinçten çılgına döndü

- Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i 3-1 yendi.
- Arda Turan, son golde 60 metre depar attı.
- Turan, oyuncularıyla zaferi kutladı.
Ukrayna Ligi'nin 11. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.
Lviv Arena'da oynanan müsabaka, Shakhtar'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
GALİBİYETİ PERÇİNLEYEN GOL UZATMADA GELDİ
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada kendi kalesine Kabaev kaydetti.
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakalayan Shakhtar, Kabaev'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
TURAN, SEVİNÇTEN YAKLAŞIK 60 METRE DEPAR ATTI
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, golün ardından kendisine ayrılan alanı terk etti ve rakip kalenin yanında kümelenmiş oyuncularının yanına hızla gitti.
Turan'ın yaklaşık 60 metre depar attıktan sonra sevinç yaşayan oyuncularının üstüne atladığı ve zafer golünü birlikte kutladığı görüldü.