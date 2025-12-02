Shakhtar Donetsk'in U19 teknik direktöründen Arda Turan'a olay sözler!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Shakhtar Donetsk U19'un teknik direktörü Oleksiy Belik, eski milli futbolcu Arda Turan hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Belik, Arda'nın futbolculuğuna övgüler yağdırırken teknik adamlık açısından kendisini Turan'la aynı seviyede gördüğünü ifade etti.

"TEK ÜSTÜNLÜĞÜ INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISI"

Ukraynalı teknik adam, Arda'nın oyunculuk döneminde üst düzey bir isim olduğunu vurgulayarak, "Arda harika bir futbolcuydu ama teknik direktör olarak kendimi ondan daha kötü görmüyorum. Arda'nın benden tek üstünlüğü Instagram'da milyonlarca takipçisinin olması." sözlerini kullandı.

ARDA TURAN'DAN CEVAP

Arda Turan ise Belik'in çıkışına karşılık, "Shakhtar U19'un gerçekten muhteşem bir teknik direktörü var. Yaptıklarını beğeniyorum ve tüm girişimlerini destekliyorum. Belki de Shakhtar'ı benden daha iyi çalıştırabilirdi." ifadeleriyle yanıt verdi.

DONETSK'İN SON DURUMU

Sezon başında Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibinde başarılı bir grafik çiziyor.

Donetsk, 14 haftası geride kalan Ukrayna Ligi'nde topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Turuncu-siyahlılar, Konferans Ligi'nde ise 4 hafta sonunda toplanan 9 puanla 4. basamakta bulunuyor.