Sinan Engin: Rafa, Beşiktaş'ı küçümsüyor

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığını duyurdu.

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın mevcut durumu nedeniyle futbolcunun "mutsuz" olduğu, kulübün lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla "beklentilerin karşılanmaması" sebebiyle "hayal kırıklığı" yaşadığı vurgulandı.

Sinan Engin, Beyaz Futbol programında Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizini değerlendirdi.

"TARİHİN EN YÜKSEK MAAŞI"

Buradaki konu ne Sergen, ne Serdar Adalı konusu değil. Buradaki konu Beşiktaş konusu. Bu futbolcu Sergen'in ve Serdal Adalı'nın takımında oynamıyor. Büyük Beşiktaş kulübünde oynuyor ve maaşlı bir profesyonel. Türkiye Ligi'nde hemen hemen deyim yerindeyse Beşiktaş tarihinin de en yüksek maaşını alıyor.

"BEŞİKTAŞ'I KÜÇÜMSÜYOR"

Daha önce Galatasaray'a teklif ettiler bu çocuğu. Okan Buruk orada açıkladı 30 küsur milyon dolar 3 senelik denildi. Ama Okan dedi ki Mertens falan var, Rafa'ya gerek yok. Konu Beşiktaş'ı küçümsüyor. Beşiktaş benim ideallerimin takımı değil diyor, proje falan diyor.

"KİMSE SÖYLEMEYECEKTİ"

Beşiktaş birinci olsaydı, şu an Serdar Adalı başarılı bir başkan konumunda olsaydı, Sergen Yalçın lider takımın hocası olsaydı bugün bu çocuk çıkıp bunları söyleyecek miydi? Söylemeyecekti.

"NASIL KONUŞMAZ YA?"

Sergen ne diyor? Rafa sezon başı geldi ben mutsuzum, burada kalmak istemiyorum. Ha, konu buralara kalmamalıydı. Serdar Adalı konuyu daha önceden halletmeliydi. Bugünkü basın toplantısı Sergen'le Serdar Adalı'nın yapmasına da gerek yoktu. Rafa Silva için Sergen diyor ki: "Çağırıyoruz diyor, konuşmak istiyoruz diyor, konuşmuyor." diyor. Nasıl konuşmaz ya? Adamı gidersin, çağırırsın odaya. Konuşursun, çağırırsın odana.

"DEĞİŞİK BİR KAFADA"

Rafa Silva, Sergen'e takık belli. Şimdi yorumcuyken Sergen onu eleştirmiş diye o kenara koymuş. Şimdi değişik bir kafada bir çocuk. Ben bu konuları çok önceden biliyorum. Ben futbolu bırakacağım diyor. Daha önce oynamak istemediğini falan bunları hep beyan etmiş. Rafa Silva 28 yaşında milli takımı bırakmış. Değişik bir kafada.

"TARAFTARLARDAN NE İSTİYORSUN?"

Futbolcu mu? İyi futbolcu. Beşiktaş'ın en iyi futbolcusu, Türkiye'nin en iyi futbolcusu, hemfikiriz. Ama kardeşim Beşiktaş taraftarından ne istiyorsun? Beşiktaş taraftarı seni seyretmek istiyor. Beşiktaş taraftarı seni seviyor. Sen kalkıp da Sergen Yalçın'ın takımında veya Serdar Adalı'nın takımında değilsin. Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş camiasının takımında oynamak istemediğini belirtiyorsun. Hedeflerime gelemediler diyorsun.

"BUNU GALATASARAY'DA YAP BAKALIM!"

Bu burada nedir biliyor musun? Burada Beşiktaş'ı küçümsemek vardır. Hadi Galatasaray'da yap bakalım bunu. Yapamazsın. Yapamazsın. Çünkü oradaki futbolcu topluluğu papaz, değişik bir futbolcu topluluğu. Hem buradaki futbolcu arkadaşlarını küçümsüyorsun. Hem teknik direktörle bir sıkıntım var ama yokmuş diyorsun. Eyvallah diyelim. Sergen konuşalım diyor, konuşmuyor. Bugün Sergen, koca Sergen Yalçın basın toplantısında aciz duruma düşüyor. Konuş oğlum diyoruz. Konuşmuyor. Gel diyoruz. Ne zaman idmana çıkacağız diyor. Bekliyoruz diyor.

"ARKADAŞLARINI KÜÇÜMSÜYORSUN"

Sen maaşını alabiliyor musun? Alıyorsun. He, şunu yaparsın. Ocak ayında gelirsin. Ben şu parayı getiriyorum dersin. Beni bırakın dersin. İmza parası da aldın. 10 milyon maaş, 30 küsur maliyetim var. Hatta ben Hasan Arat'ı tebrik ettim. Son yılların en iyi transferini yaptın diye. Yani Rafa, kardeşim. Yanındaki futbolcu arkadaşlarını küçümsüyorsun.

"TARAFTAR KULÜBÜNE SAHİP ÇIKMALI"

Başkanı sevmiyorsun. Senin sikletinde olmayabilir. Ama burası Beşiktaş Kulübü. Burası boru değil. Sen Beşiktaş kulübünde elini kolunu sallayıp ben oynamak istemiyorum deyip gidemezsin. Getirirsin sözleşmenin gereği ne paraysa eğer, beni satışa çıkarın dersin ocakta, ben şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamak istiyorum dersin gidersin. Ama Beşiktaş taraftarı burada kulübüne sahip çıkmalı. Kulübüne!

"BASIN TOPLANTISINA GEREK YOKTU"

Sergen'in de Serdar Adalı'nın da bugün basın toplantısına hiç gerek yoktu. Bu konu önceden hallolacak bir konu, ufak bir konu bu. Çağırırsın futbolcuyu. Gel buraya kardeşim. Oynamak istemiyor musun? İstemiyorum. Ne yapacaksınız? O zaman kardeşim seni kadro dışı bırakalım istiyorsan dersin oynamak istemiyorsan şu sözleşmenin gereği de şu parayı getirirsin seni ocakta eğer çok istiyorlarsa büyük oyuncuysa seni satıyoruz dersin.

"SÜREÇ YÖNETİMİ ÇOK HATALI"

Onun dışında bugünkü basın toplantısı o onu söyledi bu onu söyledi. Ben üzüldüm Sergen adına. Bak Sergen adına üzüldüm. Beşiktaş'ın başkanıyla teknik direktörü, Türkiye'nin en büyük futbolcusu bugün biat ediyorlar Rafa Silva'ya, ne zaman gelecek diyecek. Ne yaptı Rafa Silva, baba? 30 gol katkı. Şampiyonluk var mı? Yok. Takım şampiyonluğa gidecek takım mı? Yok. Ne yaptı? Yapmayın. Gözünü seveyim. Beşiktaş bu kadar ufak değil. Bir Rafa Silva falan Beşiktaş'ta falan böyle dalga falan geçemez. Serdar Adalı da bana göre başarılı değildir. Süreci kötü yönetmiştir. Sergen de büyük hata yapmıştır. Bu basın toplantısına çıkarak bu konuşmalarla büyük hata yapmışlar.

"RAFA SILVA FALAN HİKAYE!"