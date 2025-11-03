Sinan Engin, Sergen Yalçın'a yüklendi: Pozisyonun kırmızı olduğunu görmüyor musun?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü, 26. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakem Ali Yılmaz'ın kararına sert tepki gösteren Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.

"SERGEN SEN NASIL MAÇ SEYREDİYORSUN?"

Sergen Yalçın'ın hareketine yoğun tepkilerde bulunan ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, "Sergen, sen nasıl maç seyrediyorsun? Sen pozisyonun kırmızı olduğunu görmüyor musun? Bu neyin itirazı? Net kırmızı kart!" dedi.

Engin, alınan kötü sonuçların ardından oluşan tepkilere değinerek şu ifadeleri kullandı:

"TARAFTAR ŞİMDİ NE YAPSIN?"

"Yazık değil mi Beşiktaş’ın taraftarına ve başkanına? Taraftar şimdi ne yapsın, başkana istifa mı desin? Başkan ne yapsın, Sergen ne yapsın? Beşiktaş taraftarı bu yönetime ve teknik ekibe sahip çıkmalı. Sergen Yalçın kendi bırakmadığı sürece devam eder. Serdal Adalı'nın böyle bir yaptırımı olmaz. Bugün, Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak isim, Sergen Yalçın.

"BEŞİKTAŞ HAVLU ATTI"

Engin, son olarak ise sözlerini şöyle sürdürdü: