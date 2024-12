Kayserispor, Süper Lig’in 17’inci haftasında pazar günü sahasında lider Galatasaray’ı konuk edecek.

Kayserispor’da teknik direktör Sinan Kaloğlu, bu kritik maç öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ÜST ÜSTE ZORLU RAKİPLERE KARŞI OYNUYORUZ"

Antalyaspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Sinan Kaloğlu, şu şekilde konuştu:

"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ EDİYORUZ"

Sakat oyuncuların takıma dönmesi ile birlikte daha iyi duruma geleceklerini de sözlerine ekleyen Kaloğlu, şu şekilde konuştu:

Bizim için çok önemli bir yıl. Bu sezon kadromuzda maalesef sakatlıklar ve cezalılar olunca bir dezavantaj yaşıyoruz. O yüzden bir an önce sakat oyuncularımızın takıma dönmesiyle daha iyi duruma gelebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda takım olarak iyi bir havamız var. İyi bir arkadaşlığımız, iyi bir aile ortamımız var. Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri. Gerçekten de çok üst düzey oynuyorlar. Çok üst düzey oyunculara sahipler. Ama, biz her zaman bir karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkan bir takımız. Bunu oyuncularıma her zaman söylüyorum. Bu maçta da sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Ona göre de çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben oyuncu grubuma güveniyorum. Gösterecekleri mücadeleye güveniyorum. İnşallah güzel bir sonuç olur.