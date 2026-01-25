Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler maçında kazanan yok

- Sivasspor, 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor'un golünü 20. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler'e beraberliği getiren gol ise 57. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.
LİGDE SON DURUM
Bu sonuçla birlikte 43 puana ulaşan Amed Sportif Faaliyetler, 43 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. 29 puana ulaşan Sivasspor ise 12. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed Sportif Faaliyetler ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.