Sivasspor taraftarının Amedspor maçında yaptığı koreografi dikkat çekti

- Sivasspor taraftarı, Amedspor maçında Türk bayrağı temalı bir koreografi sergiledi.
- Koreografi, terör örgütü YPG/SDG'nin Nusaybin Kamışlı'da Türk bayrağına yönelik saldırısını kınamak amacıyla yapıldı.
- Pankartlarda "Bayrağın rengi, vatanın canıyız" ifadeleri yer aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sivasspor, 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Amedspor'u konuk etti.
Sivasspor’da, maç öncesi tribünlerde görsel bir şölen yaşandı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, kritik karşılaşma öncesinde hazırladıkları koreografiyle dikkat çekti.
AY-YILDIZLI FUTBOLCU FİGÜRÜ
Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi yapıldı.
"BAYRAĞIN RENGİ, VATANIN CANIYIZ"
Koreografiyi izleyen taraftarlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Nusaybin Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak amacıyla koreografide, 'Bayrağın rengi, vatanın canıyız' yazısı yapıldı.
İşte o koreografi...