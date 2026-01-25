Sivasspor taraftarının Amedspor maçında yaptığı koreografi dikkat çekti 1. Lig'de Amedspor'u konuk eden Sivasspor'da karşılaşma öncesi yapılan koreografide ay-yıldızlı forma giyen bir futbolcu figürüne yer verildi. Ayrıca tribünlerde açılan pankartlarda ise “Bayrağın rengi, vatanın canıyız” ifadeleri yer aldı.