Sivasspor taraftarının Amedspor maçında yaptığı koreografi dikkat çekti

1. Lig'de Amedspor'u konuk eden Sivasspor'da karşılaşma öncesi yapılan koreografide ay-yıldızlı forma giyen bir futbolcu figürüne yer verildi. Ayrıca tribünlerde açılan pankartlarda ise “Bayrağın rengi, vatanın canıyız” ifadeleri yer aldı.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 16:56
  • Sivasspor taraftarı, Amedspor maçında Türk bayrağı temalı bir koreografi sergiledi.
  • Koreografi, terör örgütü YPG/SDG'nin Nusaybin Kamışlı'da Türk bayrağına yönelik saldırısını kınamak amacıyla yapıldı.
  • Pankartlarda "Bayrağın rengi, vatanın canıyız" ifadeleri yer aldı.

Sivasspor, 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Amedspor'u konuk etti.

Sivasspor’da, maç öncesi tribünlerde görsel bir şölen yaşandı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, kritik karşılaşma öncesinde hazırladıkları koreografiyle dikkat çekti.

AY-YILDIZLI FUTBOLCU FİGÜRÜ

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi yapıldı.

"BAYRAĞIN RENGİ, VATANIN CANIYIZ"

Koreografiyi izleyen taraftarlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Nusaybin Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak amacıyla koreografide, 'Bayrağın rengi, vatanın canıyız' yazısı yapıldı.

İşte o koreografi...

