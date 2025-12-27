Kar yağışı etkili oldu! Sivasspor, Bandırmaspor'u iki golle geçti Sivasspor, 1. Lig'in 19. haftasında evinde Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele kar yağışı nedeniyle 31. dakikada durduruldu.

Göster Hızlı Özet Sivasspor, 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maç, kar yağışı nedeniyle 31. dakikada durduruldu ancak saha temizliği sonrası devam etti.

Bekir Turaç Böke ve Valon Ethemi'nin golleriyle Sivasspor galibiyet aldı. 1. Lig'in 19. hafta maçında Sivasspor, Bandırmaspor'u ağırladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Bekir Turaç Böke ve Valon Ethemi kaydetti. SİVASSPOR PUANINI 25 YAPTI Bu sonuçla birlikte Sivasspor 25 puan olurken, Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Sivasspor, Erzurumspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise Sakaryaspor deplasmanına gidecek. KAR MOLASI -5 derecede oynanan Sivasspor-Bandırmaspor mücadelesi kar yağışı nedeniyle 31. dakikada durduruldu. Karşılaşma sırasında etkili olan kar yağışı sonrası görevliler saha çizgisini temizledi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

