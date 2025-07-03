Sivasspor, Emre Gökay ile yeniden anlaşmaya vardı

TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda kırmızı-beyazlı takım 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Gökay ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.
"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUZ"
Konu ile ilgili Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüz, 2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren genç oyuncumuz Emre Gökay ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Yeni sözleşmenin hem kulübümüz hem de futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Emre'ye kırmızı-beyazlı formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.