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Sivasspor, Emre Gökay ile yeniden anlaşmaya vardı

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, genç futbolcu Emre Gökay ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

İHA İHA
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Sivasspor, Emre Gökay ile yeniden anlaşmaya vardı

TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kırmızı-beyazlı takım 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Gökay ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUZ"

Konu ile ilgili Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, 2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren genç oyuncumuz Emre Gökay ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Yeni sözleşmenin hem kulübümüz hem de futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Emre'ye kırmızı-beyazlı formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

Eshspor Haberleri