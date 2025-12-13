Sivasspor ile Çorum FK berabere kaldı

- Sivasspor, 1. Lig'in 17. haftasında Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Ev sahibi takımın golünü Valon Ethemi, Çorum FK'nın golünü ise penaltıdan Emeka Eze attı.
- Bu sonuçla Çorum FK 29, Sivasspor 21 puana ulaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig'in 17. hafta maçında Sivasspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Sivasspor'un golünü 9. dakikada Valon Ethemi attı. Çorum FK'ya beraberliği getiren golü ise dakika 22'de penaltıdan Emeka Eze kaydetti.
LİGDEKİ DURUMLAR
Bu sonucun ardından Çorum FK, 29 puana yükseldi. Sivasspor ise puanını 21 yaptı.
1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.