Sivasspor ile Çorum FK berabere kaldı

Sivasspor, 1. Lig'in 17. haftasında evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 18:09
  • Sivasspor, 1. Lig'in 17. haftasında Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.
  • Ev sahibi takımın golünü Valon Ethemi, Çorum FK'nın golünü ise penaltıdan Emeka Eze attı.
  • Bu sonuçla Çorum FK 29, Sivasspor 21 puana ulaştı.

1. Lig'in 17. hafta maçında Sivasspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un golünü 9. dakikada Valon Ethemi attı. Çorum FK'ya beraberliği getiren golü ise dakika 22'de penaltıdan Emeka Eze kaydetti.

LİGDEKİ DURUMLAR

Bu sonucun ardından Çorum FK, 29 puana yükseldi. Sivasspor ise puanını 21 yaptı.

1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.

