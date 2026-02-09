Abone ol: Google News

Sivasspor’da Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı

Sivasspor Kulübü, 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile vedalaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 19:58
Sivasspor’da Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı
  • Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.
  • Altıparmak, 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.
  • Kulüp, katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

CEZA ALMIŞTI

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından ligin 12. haftası öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin başına getirilen Mehmet Altıparmak, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Eshspor Haberleri