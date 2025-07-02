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Sivasspor’da yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleşti

1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor'da 28 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

İHA İHA
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Sivasspor’da yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleşti

1. Lig takımlarından Sivasspor'un yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün 28 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı belirlendi.

GÖREV DAĞILIMI

Gökhan Karagöl başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Burak Özçoban: Başkan Vekili

Yusuf Bozatlı: Başkan Yardımcısı

Ömer Yaman: Başkan Yardımcısı

Deniz Kızılırmak: Başkan Yardımcısı

Nurettin Yıldırım: Kamu Kurumlarından Sorumlu Asbaşkan

Berkay Doğan: Yurtdışından Sorumlu Asbaşkan

Necmettin Ateş: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan

Doğukan Hüseyin Otyakmaz: Futboldan Sorumlu Asbaşkan

Ahmet Fatih Korkmaz: Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan

Yasin Ocak: Medya ve İletişimden Sorumlu Asbaşkan

Yücel Aydın: STK ve Kurumlardan Sorumlu Asbaşkan

Bahadır Yılmaz: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan

Bülent Turan: Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Sorumlu Asbaşkan

Buğra Güvendi: Sayman

Mustafa Veske: Lisanslı Ürünlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

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