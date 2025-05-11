Sivasspor'da yönetime tepki!

İHA
Süper Lig’in 35. haftasında Bodrum FK’yı konuk eden Sivasspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve düşme hattından çıkamadı.
Kırmızı-beyazlı takımda kötü gidişat nedeniyle tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
Tribünlerde maçın bitiş düdüğünün ardından 'Yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yapıldı.
Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.
UĞUR ÇİFTÇİ TARAFTARLA TARTIŞTI
Sivassporlu futbolcusu Uğur Çiftçi de müsabaka esnasında taraftarlarla tartıştı. Maçta top ayağına geldiği zaman taraftar tarafından ıslıklanan Çiftçi, tepki gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış