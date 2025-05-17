Sivasspor’un Samsunspor kafilesi duyuruldu: Rey Manaj kadroda yok

İHA

Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı takımın zorlu maç öncesi Samsunspor kamp kadrosu açıklandı.

EKSİKLER

Kafilede kadro dışı kaldığı öne sürülen ancak kulüp tarafından sakatlığı bulunduğu söylenen golcü futbolcu Rey Manaj yer almadı.

Ayrıca sakatlıkları süren Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Noah Sonko Sundberg ile sarı kart cezalısı Tolga Ciğerci de karşılaşmanın kamp kadrosunda bulunmuyor.

SİVASSPOR'UN KAFİLESİ

İşte kırmızı-beyazlıların Samsunspor kamp kadrosu: