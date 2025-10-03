Son 10 derbide Galatasaray, Beşiktaş'a karşı üstün

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan son derbilerde beraberlik çıkmazken son 10 müsabakada sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor.

GALATASARAY'IN 6, BEŞİKTAŞ'IN 4 GALİBİYETİ VAR

Söz konusu 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 defa rakibini mağlup etti.

Bu mücadelelerde 10 maçta siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 15 golle karşılık verdi.

İŞTE SON 10 DERBİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

28.10.2024 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

29.03.2025 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig

359. RANDEVU

Diğer yandan Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti, 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı da siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı.

İki takım bugüne kadar 358 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 116 defa rakibini mağlup etti.

114 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 499 golüne, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da evinde 2-1'lik skorlarla skorla kazandı.

LİGDE G.SARAY ÖNDE

İki takım Süper Lig tarihinde 134 kez mücadele etti.

Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 51, siyah-beyazlılar 40 kez gülen taraf oldu. 43 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

Aslan 165 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal da 143 kez gol sevinci yaşadı.

10. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Bu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 10. kez rakip olacak.

Geride kalan mücadelelerde Yalçın; Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor’u çalıştırırken, Buruk ise Elazığspor, Gaziantepspor, Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındaydı.

Söz konusu karşılaşmalarda Sergen Yalçın’ın takımları 5, Okan Buruk’un ekipleri de 2 kez kazandı. 2 maçta ise taraflar 1’er puana razı oldu.

DERBİDE İLK KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,

derbi

de ilk kez rakip olacak. Süper Lig’de 4 kez şampiyonluğa ulaşan Buruk ile 1 kez bu sevinci yaşayan Yalçın, bu defa da bir debide birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele edecek.

Sergen Yalçın ile Okan Buruk arasında oynanan müsabakalar şöyle:

Süper Lig - 26 Şubat 2024

(Okan Buruk) Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 21 Kasım 2020

(Sergen Yalçın) Beşiktaş: 3 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

Süper Lig - 14 Şubat 2020

(Okan Buruk) Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Okan Buruk)

Süper Lig - 18 Ağustos 2019

(Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0 (Okan Buruk)

Süper Lig - 19 Mayıs 2019

(Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Rizespor: 1 (Okan Buruk)

Süper Lig - 15 Aralık 2018

(Okan Buruk) Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 31 Ocak 2015

(Okan Buruk) Gaziantepspor: 1 - Sivasspor: 3 (Sergen Yalçın)

Türkiye Kupası - 28 Ocak 2015

(Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Sivasspor: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 24 Kasım 2013

(Sergen Yalçın) Gaziantepspor: 3 - Elazığspor: 0 (Okan Buruk)