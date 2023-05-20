Sosyal medya karıştı: Samet Akaydın, secde yapan Trezeguet'ye tükürdü iddiası

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Samet Akaydın'ın yayına yansıyan bir görüntüsü tartışma yaratmıştı.

Sarı-lacivertlilerin başarılı stoperinin, Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilmişti.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Samet Akaydın'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akaydın, söz konusu iddiaları yalanladı.

Samet Akaydın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum."