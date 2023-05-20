Trabzonspor'dan TFF'ye Samet Akaydın başvurusu Trabzonspor, Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydın için TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Samet Akaydin'in, gol sevinci esnasında Trezeguet'in üzerine tükürdüğü öne sürülmüştü.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Trabzonspor, Fenerbahçeli Samet Akaydin için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı.

"Alınacak karar titizlikle takip edilecektir"

Bordo-mavili takımın açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe A.Ş. ile 18.05.2023 tarihinde oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secde ederken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmüştür. Bu çirkin olay yayıncı kuruluş görüntülerine de yansımıştır. Konuyla ilgili olarak ağır bir disiplin ihlali gerçekleştiren Samet Akaydın ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na gerekli başvurular yapılmış olup, alınacak karar ise titizlikle takip edilecektir."

"İftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum"

Samet Akaydın ise yaşanan olayla ilgili olarak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: